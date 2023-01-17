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Политика

Шойгу поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Шойгу поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

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Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание с руководством военного ведомства по поводу увеличения численности Вооруженных сил страны до 1,5 миллиона человек. Он отметил, что данный процесс нужно синхронизировать с поставками необходимой техники и вооружения.

Кроме того, глава ведомства поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС, а также ракетных войск стратегического назначения. Масштабные изменения в российской армии пройдут в 2023–2026 годах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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