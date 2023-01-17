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Политика

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

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Американские инструкторы займутся обучением украинских военных на специальной базе в Германии. Как сообщает Associated Press, в Пентагоне заявили о начале программы спецподготовки для работы с западной военной техникой. Украинских офицеров будут учить обращаться с зенитно-ракетными комплексами Patriot в Оклахоме.

Сколько военных ВСУ отправили на курсы? Как это решение повлияет на ход событий СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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