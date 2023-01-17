В Госдуме предложили запретить чиновникам и депутатам отдыхать за рубежом во время СВО. Такое предложение внес зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, идею стоит обсудить с юристами, а региональные власти могли бы ввести ее на своем уровне.

В регионах госслужащим уже начали давать соответствующие рекомендации. Так, например, в Вологодской области чиновников и депутатов попросили воздержаться от заграничных поездок после того, как члена вологодского заксобрания раскритиковали за фото в Дубае.

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