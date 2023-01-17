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Российские вертолеты атаковали ВСУ на купянском направлении

Российские вертолеты атаковали ВСУ на купянском направлении

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Российская армейская авиация атаковала украинские войска на купянском направлении. Под удар попали места дислокации украинских военных у поселков Синьковка и Берестовое Харьковской области. Противника атаковали многоцелевые вертолеты Ми-8.

Как сообщили пилоты, они применили неуправляемые авиационные ракеты С-13 "Тулумбас". Они предназначены для уничтожения техники и живой силы в особо прочных, в том числе железобетонных, укрытиях. Как правило, Ми-8 используют в группах огневой поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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