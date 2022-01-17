Печерский суд Киева отказал Петру Порошенко в удовлетворении ходатайства. В нем он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.

Порошенко обвиняют в организации поставок угля из неподконтрольной Украине части Донбасса. 17 декабря 2021 экс-президент покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января.

Кроме того, судебное разбирательство, вероятно, утомило экс-президента. Прямо во время него Петр Порошенко уснул.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.