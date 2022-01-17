Эксперт прокомментировал возвращение Порошенко на Украину

Политолог Олег Матвейчев прокомментировал возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко в страну.

Эксперт рассказал, почему у Порошенко есть уверенность, что ему ничего не грозит. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.