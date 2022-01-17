Петр Порошенко вернулся на Украину и получил повестку в суд

Петр Порошенко вернулся в Киев. Уже в аэропорту ему зачитали повестку в суд, но взять документ экс-президент отказался. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований Украины. Также при прохождении контроля у Порошенко на какое-то время забрали паспорт.

Бывший президент Украины прилетел в Киев из Варшавы. 17 января Печерский суд в Киеве должен избрать ему меру пресечение по делу о государственной измене. Его обвиняют в организации поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.