Петр Порошенко вернулся в Киев и получил повестку в суд

Петр Порошенко вернулся в Киев. Экс-президента встретил следователь. Ему вручили и зачитали повестку, в которой он называется задержанным. Также при прохождении контроля у Порошенко забрали паспорт, через границу его не пропускали.

Украинские журналисты сообщают, что паспорт Порошенко уже вернули. Бывший украинский лидер прилетел в Киев из Варшавы.

В понедельник, 17 января, Печорский суд в Киеве должен избрать меру пресечение экс-президенту по делу о государственной измене. Его обвиняют в организации поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.