Госдума приняла закон о поэтапном ужесточении правил работы МФО в России

Госдума приняла закон о поэтапном ужесточении правил работы микрофинансовых организаций. Документ направлен на защиту заемщиков и снижение долговой нагрузки.

С апреля следующего года максимальная переплата по потребительским займам сократится со 130 до 100% годовых. Таким образом, с учетом процентов и штрафов заемщик не сможет заплатить более чем двойную сумму полученного кредита.

