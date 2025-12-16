Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 17:30

Политика

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

ВС РФ освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области

Российские войска освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области

В Госдуме предложили ужесточить требования к микрофинансовым организациям

Москва и Нью-Дели проработают запуск групповых безвизовых поездок для туристов

Школьным учителям в России могут придать особый статус, чтобы защитить их от буллинга

Премьер Венгрии Орбан пригрозил ЕС судом в случае решения конфисковать российские активы

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

"Московский патруль": в Госдуме предложили отрегулировать продажу алкогольных конфет

Новости мира: жители Гааги провели акцию против массовой иммиграции

За время специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета и свыше 103 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник также потерял свыше 600 зенитных ракетных комплексов и 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Российская армия освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области. Как сообщили в МО, группировка войск "Восток" расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур, уничтожив в боях 7 единиц техники и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика