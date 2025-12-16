За время специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета и свыше 103 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник также потерял свыше 600 зенитных ракетных комплексов и 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Российская армия освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области. Как сообщили в МО, группировка войск "Восток" расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур, уничтожив в боях 7 единиц техники и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.