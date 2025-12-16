Премьер Венгрии Орбан пригрозил ЕС судом в случае решения конфисковать российские активы

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна может обратиться в суд Евросоюза с иском против конфискации российских активов.

По словам Орбана, иск будет подан, если позиция Венгрии против конфискации активов не будет учтена, а любые решения, которые лишают Будапешт права сопротивления конфискации, противоречат правовым принципам Евросоюза. При этом Орбан уточнил, что Будапешт не рассчитывает на положительный исход судебного разбирательства.

