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16 декабря, 07:45

Политика

Российские морпехи с помощью беспилотника уничтожили БМП противника с бойцами ВСУ

Российские морпехи с помощью беспилотника уничтожили БМП противника с бойцами ВСУ

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Российские морпехи с помощью беспилотника уничтожили боевую машину пехоты противника с ехавшими на броне бойцами ВСУ. Судя по кадрам, они пытались сбить настигающий их дрон, но безуспешно.

Наши военнослужащие продолжают ликвидировать солдат ВСУ в Курской области и один за другим освобождают населенные пункты. За прошедшую неделю под контроль российской армии перешли Плехово, Дарьино и Ново-Ивановка. Противник вынужден отступать к границе, ведь только за сутки ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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