Минобороны РФ показало кадры боевой подготовки военнослужащих перед отправкой в зону СВО

На Сахалине военнослужащие перед отправкой в зону проведения СВО проходят курс по инженерной подготовке. Для занятий выделили полигон Восточного военного округа. Там бойцы отрабатывают навыки по поиску и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек, самодельных взрывных устройств.

На теоретических занятиях они изучают взрывчатые вещества, разновидности мин, способы их установки и обезвреживания. А на практических занятиях инструкторы уделяют внимание основам создания минных полей, инженерных заграждений с использованием различных минно-взрывных устройств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.