Депутаты Госдумы направили обращение о запрете животным входить в магазины и кафе

В России обсуждают возможность запрета на посещение домашними животными магазинов, аптек и кафе.

Соответствующее обращение направлено в Минздрав, а депутаты ссылаются на необходимость защиты прав людей с аллергией и соблюдения санитарных норм.

Владельцы животных подчеркивают важность поиска компромисса между их правами и комфортом других посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.