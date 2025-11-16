16 ноября, 10:00Политика
Депутаты Госдумы направили обращение о запрете животным входить в магазины и кафе
В России обсуждают возможность запрета на посещение домашними животными магазинов, аптек и кафе.
Соответствующее обращение направлено в Минздрав, а депутаты ссылаются на необходимость защиты прав людей с аллергией и соблюдения санитарных норм.
Владельцы животных подчеркивают важность поиска компромисса между их правами и комфортом других посетителей.
