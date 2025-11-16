Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

В Мексике протестующие штурмуют президентский дворец в Мехико, требуя борьбы с коррупцией и картелями. По данным властей, пострадали 100 полицейских и 20 гражданских лиц. Собравшиесся обвиняют власть в коррупции и потворстве картелям.

Десятки людей оказались под землей в Индонезии. Одну из деревень в Центральной Яве накрыл мощный оползень, вызванный проливными дождями. Дома провалились на глубину около восьми метров. Спасатели работают в тяжелых условиях, пытаясь найти и достать выживших.

