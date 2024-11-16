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16 ноября, 16:30

Политика

Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО

Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО

Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО

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Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик добавил, что будет противостоять членству страны в альянсе.

Глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующе покинут правительственные здания. Он добавил, что готов назначить досрочные выборы, во время которых республикой будет управлять вице-президент.

Заседание ЦИК в Грузии закончилось скандалом. Во время обсуждения итогов парламентских выборов один из лидеров оппозиции плеснул краской в лицо председателю Центральной избирательной комиссии.

Об этих и других новостях – в сюжете телеканала Москва 24.

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