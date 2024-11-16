Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО

Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик добавил, что он будет противостоять членству страны в альянсе.

В столице Йемена прошел уже традиционный пятничный марш в поддержку палестинцев. На улицу вышли тысячи людей. Протестующие развернули огромные флаги и призвали немедленно закончить боевые действия в секторе Газа и Ливане.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу вновь заставил говорить о себе по всему миру. Майк Тайсон потерпел поражение в бою, который уже назвали его самым громким фиаско. 58-летний спортсмен сразился с 27 -летним американским блогером Джейком Полом.

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