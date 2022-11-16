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Новости

16 ноября, 22:15

Политика

США возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию

США возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию

Новости часа: в РФ указали временному поверенному в делах Польши на антироссийскую истерию

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Временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД России

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Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД

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Белорусские пограничники сообщили о сбитом беспилотном аппарате

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Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

США возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Вашингтону не интересны окончательные выводы. Мария Захарова уже ответила на высказывания американской стороны. В телеграм-канале она написала, что Штатам плевать на результаты расследования. И им всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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