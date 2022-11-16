США возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Вашингтону не интересны окончательные выводы. Мария Захарова уже ответила на высказывания американской стороны. В телеграм-канале она написала, что Штатам плевать на результаты расследования. И им всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам.

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