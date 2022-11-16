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Политика

Ответственность за падение украинской ракеты в Польше несет РФ – генсек НАТО

Ответственность за падение украинской ракеты в Польше несет РФ – генсек НАТО

Новости часа: НАТО считает РФ ответственной за падение ракеты в Польше

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НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия, поскольку если бы не было конфликта, не было бы и инцидента. Об этом заявил Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета НАТО.

При этом Столтенберг подтвердил, что предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО. Подробнее о том, как менялась западная риторика после инцидента в Польше, – в эфире телеканала Москва 24.

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