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Политика

Новости часа: НАТО считает РФ ответственной за падение ракеты в Польше

Новости часа: НАТО считает РФ ответственной за падение ракеты в Польше

Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка

Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет линии коммуникации с РФ

Президент Польши заявил о вероятной принадлежности упавшей ракеты Украине

Новости часа: Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о том, кто выпустил ракету

Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

Президент Польши заявил, что падение ракеты на территории страны не было намеренной атакой

Новости часа: педагогические вузы откроют в новых регионах России

Украинские города остались без света после удара ВС РФ по объектам инфраструктуры страны

НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Банкам надо ответственнее выдавать кредиты с учетом возможности банкротства физлиц, заявил Владимир Путин.

Фонд кино запустит проект по показу документальных фильмов о спецоперации в кинозалах, сообщили в Минкультуры РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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