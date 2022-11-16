Новости часа: НАТО считает РФ ответственной за падение ракеты в Польше

НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Банкам надо ответственнее выдавать кредиты с учетом возможности банкротства физлиц, заявил Владимир Путин.

Фонд кино запустит проект по показу документальных фильмов о спецоперации в кинозалах, сообщили в Минкультуры РФ.

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