16:00Политика
Новости часа: НАТО считает РФ ответственной за падение ракеты в Польше
НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Банкам надо ответственнее выдавать кредиты с учетом возможности банкротства физлиц, заявил Владимир Путин.
Фонд кино запустит проект по показу документальных фильмов о спецоперации в кинозалах, сообщили в Минкультуры РФ.
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