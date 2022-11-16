Новости часа: Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о том, кто выпустил ракету

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Польша не располагает доказательствами, что ракета, упавшая на востоке страны, была выпущена Россией. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

Совет Федерации освободил матпомощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Минпросвещения РФ и МЧС готовят программу тренировок для школ по поведению в условиях ЧС. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.