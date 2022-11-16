Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Политика

Новости часа: Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о том, кто выпустил ракету

Новости часа: Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о том, кто выпустил ракету

Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

Президент Польши заявил, что падение ракеты на территории страны не было намеренной атакой

Новости часа: педагогические вузы откроют в новых регионах России

Украинские города остались без света после удара ВС РФ по объектам инфраструктуры страны

Минобороны РФ предоставило сводку данных о ходе спецоперации на Украине

Песков прокомментировал инцидент с падением ракеты в Польше

Польские снимки обломков ракеты в Пшеводуве свидетельствуют, что это С-300 Украины – МО РФ

Саммит G20 завершится на Бали 16 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Польша не располагает доказательствами, что ракета, упавшая на востоке страны, была выпущена Россией. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

Совет Федерации освободил матпомощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Минпросвещения РФ и МЧС готовят программу тренировок для школ по поведению в условиях ЧС. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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