Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты на востоке страны не было преднамеренной атакой. Существует вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины, добавил он.

До этого польский МИД сообщил, что ракета была российского производства.

Будет ли применена пятая статья устава НАТО после того, как выяснят все факты произошедшего? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.