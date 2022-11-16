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Политика

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

Президент Польши заявил, что падение ракеты на территории страны не было намеренной атакой

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Президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой. Об этом сообщает агентство Reuters.

О невозможности в настоящее время установить ответственных за удары ракет по территории Польши, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее о непричастности России к инциденту говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишут американские СМИ, первые выводы специалистов будут обсуждаться на экстренном заседании стран НАТО 16 ноября. Стороны должны будут проанализировать имеющиеся разведанные и рассмотреть варианты действий, пишет The Wall Street Journal.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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