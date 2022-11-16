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Политика

Минобороны РФ предоставило сводку данных о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ предоставило сводку данных о ходе спецоперации на Украине

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Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили 2 артиллерийские системы в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Во вторник, 15 ноября, российскими Вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара была достигнута.

Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины, на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, сообщили в оборонном ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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