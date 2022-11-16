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Политика

Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракеты в Польше

Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракеты в Польше

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Россия не причастна к падению ракеты в Польше, это подтверждают собранные данные, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент США Джо Байден также сообщил, что предварительная информация опровергает факт того, что ракета принадлежала России.

Накануне польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате происшествия погибли 2 человека. В МИД республики заявили, что ракета оказалась российского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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