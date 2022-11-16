После случившегося в Польше на Бали прошла экстренная встреча участников G20. В переговорах приняли участие премьер-министры Японии, Великобритании, Канады, Испании, Италии и Нидерландов, президент Франции и президент США, глава Евросовета, а также председатель Еврокомиссии.

Президент США Джо Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что упавшая в Польше ракета не летела из России. По траектории это маловероятно. Кроме того, Байден сообщил, что Запад коллективно определит дальнейшие шаги после расследования взрыва в Польше.

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