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07:15

Политика

В МО РФ назвали провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

В МО РФ назвали провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

МО РФ опровергло сообщения СМИ о принадлежности упавших в Польше ракет России

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Минобороны РФ посчитало провокацией сообщения польских СМИ о падении российских ракет на территории страны.

В ведомстве отметили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы Россия не наносила. Обломки, кадры которых успели опубликовать СМИ с места происшествия, никакого отношения к российским средствам поражения не имеют.

Накануне в польских изданиях появились публикации о том, что две ракеты якобы упали на востоке страны на границе с Украиной. В результате происшествия погибли два человека. Польский МИД заявил, что ракеты были российского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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