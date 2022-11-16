В МО РФ назвали провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

Минобороны РФ посчитало провокацией сообщения польских СМИ о падении российских ракет на территории страны.

В ведомстве отметили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы Россия не наносила. Обломки, кадры которых успели опубликовать СМИ с места происшествия, никакого отношения к российским средствам поражения не имеют.

Накануне в польских изданиях появились публикации о том, что две ракеты якобы упали на востоке страны на границе с Украиной. В результате происшествия погибли два человека. Польский МИД заявил, что ракеты были российского производства.

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