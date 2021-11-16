На польско-белорусской границе произошли столкновения военных и мигрантов. В Минске заявили, что польские силовики применили средства с токсичными химикатами. Также в ход шли водометы.

Уточняется, что все началось после того, как мигранты попытались штурмовать границу. По информации Минобороны Польши, они закидали солдат шумовыми гранатами, а до этого атаковали камнями и палками.

Минск намерен привлечь международные организации к расследованию инцидента. НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Белоруссии и стран альянса. Это следует из заявления Минобороны Литвы.

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