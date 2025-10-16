Форма поиска по сайту

16 октября, 11:30

Новости мира: Дональд Трамп убедил Индию отказаться от покупки российской нефти

Новости мира: Дональд Трамп убедил Индию отказаться от покупки российской нефти

ВС РФ освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР

В России предложили штрафовать за распространение фейковых видео с ИИ

В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак

В России предложили ввести штрафы за распространение фейковых роликов с использованием ИИ

Новости мира: десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины

Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

ВС РФ взяли под контроль село Балаган в ДНР

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что готов перестать покупать российскую нефть. Такое заявление сделал американский президент на пресс-конференции в Белом доме. Трамп назвал это решение важным шагом и добавил, что теперь его задача – убедить поступать так же и Китай.

Испанию охватили акции в поддержку Палестины. Демонстрации в рамках общенациональной забастовки начались в нескольких городах. На улицы вышли десятки тысяч человек. Активисты подожгли мусорные контейнеры и забросали сотрудников полиции бутылками. Против демонстрантов применили слезоточивый газ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

