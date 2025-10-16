Новости мира: Дональд Трамп убедил Индию отказаться от покупки российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что готов перестать покупать российскую нефть. Такое заявление сделал американский президент на пресс-конференции в Белом доме. Трамп назвал это решение важным шагом и добавил, что теперь его задача – убедить поступать так же и Китай.

Испанию охватили акции в поддержку Палестины. Демонстрации в рамках общенациональной забастовки начались в нескольких городах. На улицы вышли десятки тысяч человек. Активисты подожгли мусорные контейнеры и забросали сотрудников полиции бутылками. Против демонстрантов применили слезоточивый газ.

