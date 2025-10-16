Новости мира: десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины

Десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины. Демонстрации проходят в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Бильбао и Корунье. В Барселоне шествия переросли в столкновения с полицией. Участники акций подожгли мусорные контейнеры и забросали полицейских бутылками. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Несколько человек получили ранения во время митинга против загрязнения окружающей среды в Тунисе. Причиной акции стала недавняя утечка газа на заводе по переработке фосфатов, в результате чего десятки людей, в том числе дети, попали в больницу с отравлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.