16 октября, 07:15Политика
Новости мира: десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины
Десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины. Демонстрации проходят в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Бильбао и Корунье. В Барселоне шествия переросли в столкновения с полицией. Участники акций подожгли мусорные контейнеры и забросали полицейских бутылками. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
Несколько человек получили ранения во время митинга против загрязнения окружающей среды в Тунисе. Причиной акции стала недавняя утечка газа на заводе по переработке фосфатов, в результате чего десятки людей, в том числе дети, попали в больницу с отравлением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.