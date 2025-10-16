Форма поиска по сайту

16 октября, 07:15

Политика

Новости мира: десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины

Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

ВС РФ взяли под контроль село Балаган в ДНР

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

В России предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

У россиян не смогут забрать за долги единственное жилье, которое находится в ипотеке

Отдыхающим в Шарм-эш-Шейхе запретили выезжать на экскурсии из-за "саммита мира"

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Десятки тысяч испанцев вышли на улицы в поддержку Палестины. Демонстрации проходят в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Бильбао и Корунье. В Барселоне шествия переросли в столкновения с полицией. Участники акций подожгли мусорные контейнеры и забросали полицейских бутылками. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Несколько человек получили ранения во время митинга против загрязнения окружающей среды в Тунисе. Причиной акции стала недавняя утечка газа на заводе по переработке фосфатов, в результате чего десятки людей, в том числе дети, попали в больницу с отравлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

