Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 16:45

Политика

Кандидаты в президенты США набрали сторонников среди инфлюэнсеров

Кандидаты в президенты США набрали сторонников среди инфлюэнсеров

Трамп и Харрис привлекли известных людей к своим президентским кампаниям

ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области

В управделами президента рассказали о ценах в столовой Госдумы

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству проголосовавших

"Интервью": Алексей Шапошников – о работе Мосгордумы

Опрос показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей

Новости мира: фанаты закидали футбольное поле петардами во время матча в Чили

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству сторонников

В США борьба за пост президента страны продолжает набирать обороты. Кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис уже сформировали штабы поддерживающих их знаменитостей.

В частности за Трампа высказываются журналист Такер Карлсон, гендиректор UFC Дан Уайт, рестлер Халк Хоган, музыкант Кид Рок и бизнесмен Илон Маск. Харрис заручилась поддержкой актера Джорджа Клуни, певиц Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также телеведущей Опры Уинфри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика