Кандидаты в президенты США набрали сторонников среди инфлюэнсеров

В США борьба за пост президента страны продолжает набирать обороты. Кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис уже сформировали штабы поддерживающих их знаменитостей.

В частности за Трампа высказываются журналист Такер Карлсон, гендиректор UFC Дан Уайт, рестлер Халк Хоган, музыкант Кид Рок и бизнесмен Илон Маск. Харрис заручилась поддержкой актера Джорджа Клуни, певиц Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также телеведущей Опры Уинфри.

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