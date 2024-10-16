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16 октября, 13:45

Политика

Трамп и Харрис привлекли известных людей к своим президентским кампаниям

Трамп и Харрис привлекли известных людей к своим президентским кампаниям

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В преддверии выборов в США кандидаты активно привлекают к своей кампании известных личностей. Например, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа поддерживает миллиардер Илон Маск, а демократа Камалу Харрис – актер Джордж Клуни и певица Тейлор Свифт.

Эксперты заявляют, что медийные персоны с широкой аудиторией могут влиять на общественное мнение и мобилизовать избирателей. Тем не менее, политтехнологи утверждают, что звездная поддержка не определяет выбор избирателей, а скорее укрепляет их в уже сформировавшемся мнении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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