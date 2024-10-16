ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. В ходе боевых действий российскими бойцами были уничтожены 4 единицы украинской бронетехники, среди которых танк и БТР Stryker.

При этом пять украинских военных сдались в плен. Помимо этого, в Сумской области были нанесены удары по 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированным бригадам территориальной обороны ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.