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16 октября, 11:30

Политика

В управделами президента рассказали о ценах в столовой Госдумы

В управделами президента рассказали о ценах в столовой Госдумы

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Стоимость блюд в столовой Госдумы совпадает с ценами общепитов Москвы, заявили в управления делами президента РФ. Там сообщили, что регулярно проводят мониторинг столичных предприятий питания. И на основе полученной информации комбинат "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, формирует цены.

Ранее депутат от партии "Новые люди" Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, согласно которому обед из шести блюд в столовой Госдумы стоит около 600 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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