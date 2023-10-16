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16 октября, 14:15

Политика

Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

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Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы израильские власти отказались от практики коллективного наказания жителей сектора Газа. Такое заявление политик сделал на встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Каире.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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