Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности отложить поездки в республику

Посольство России в Ливане призвало россиянам по возможности отложить поездки в республику. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Ранее израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане.

Известно, что все организованные российские туристы должны были вернуться из Израиля до 16 октября. Об этом сообщали в АТОР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.