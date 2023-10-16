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16 октября, 12:00

Политика

Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности отложить поездки в республику

Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности отложить поездки в республику

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Посольство России в Ливане призвало россиянам по возможности отложить поездки в республику. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Ранее израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане.

Известно, что все организованные российские туристы должны были вернуться из Израиля до 16 октября. Об этом сообщали в АТОР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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