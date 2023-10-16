16 октября, 10:15Политика
Российские военные уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу
Артиллеристы РФ уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу. Несмотря на то, что украинские солдаты замаскировали ее, оператор беспилотника с воздуха заметил арт-установку противника. После этого по самоходке дали один выстрел высокоточным снарядом "Краснополь".
Несколько атак отбили мотострелки группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.