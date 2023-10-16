Российские военные уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу

Артиллеристы РФ уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу. Несмотря на то, что украинские солдаты замаскировали ее, оператор беспилотника с воздуха заметил арт-установку противника. После этого по самоходке дали один выстрел высокоточным снарядом "Краснополь".

Несколько атак отбили мотострелки группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.