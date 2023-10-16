Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 10:15

Политика

Российские военные уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу

Российские военные уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией

Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине

Российские Су-34 атаковали пункты временной дислокации ВСУ на купянском направлении

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин

Первое применение лазерного ПВО "Железный луч", предположительно, попало на видео

Артиллерия "Южной" группировки войск уничтожила позиции ВСУ в районе Белогоровки ЛНР

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе

Артиллеристы РФ уничтожили польскую самоходку Кrab в Кременском лесу. Несмотря на то, что украинские солдаты замаскировали ее, оператор беспилотника с воздуха заметил арт-установку противника. После этого по самоходке дали один выстрел высокоточным снарядом "Краснополь".

Несколько атак отбили мотострелки группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика