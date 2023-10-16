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16 октября, 07:45

Политика

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией

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В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией. То есть соотечественникам, которые получают паспорт данной страны, придется отказываться от российского. Такую идею озвучил кандидат в президенты Финляндии, бывший глава МИД Пекка Хаависто.

Отмечается, что на данный момент около 36 тысяч жителей Финляндии имеют одновременно финское и российское гражданство. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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