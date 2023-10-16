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16 октября, 07:45

Политика

Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине

Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине

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Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что у США есть ассигнования и полномочия как для Украины, так и для Израиля. Однако политик отметил, что США приближаются к моменту, когда финансовые ресурсы для Украины будут исчерпаны.

Отмечается, что почти 100 миллиардов долларов Украина получила от Вашингтона с начала спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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