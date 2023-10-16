Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что у США есть ассигнования и полномочия как для Украины, так и для Израиля. Однако политик отметил, что США приближаются к моменту, когда финансовые ресурсы для Украины будут исчерпаны.

Отмечается, что почти 100 миллиардов долларов Украина получила от Вашингтона с начала спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.