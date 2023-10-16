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16 октября, 07:15

Политика

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении

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Российские артиллеристы помогли пехоте отбить все атаки противника на купянском направлении. По местам, где ВСУ собирали силы для наступления, отработали самоходные устройства "Акация". Поражены замаскированные позиции украинских подразделений и бронетехника.

Как сообщили в Минобороны РФ, потери противника в этом секторе за сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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