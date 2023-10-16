16 октября, 07:15Политика
ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении
Российские артиллеристы помогли пехоте отбить все атаки противника на купянском направлении. По местам, где ВСУ собирали силы для наступления, отработали самоходные устройства "Акация". Поражены замаскированные позиции украинских подразделений и бронетехника.
Как сообщили в Минобороны РФ, потери противника в этом секторе за сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.