16 октября, 21:15В мире
Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева
Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева. Они высказывали недовольство по поводу роста цен и работы проевропейского правительства Молдавии.
Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
Между тем полиция убрала палаточный городок простестующих у зданий парламента и администрации президента. Демонстранты, напуганные жесткими действиями правоохранителей, разбежались по соседним улицам. Бессрочная акция протеста в Кишиневе началась 18 сентября.
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