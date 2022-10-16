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16 октября, 21:15

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Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева

Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева

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Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева. Они высказывали недовольство по поводу роста цен и работы проевропейского правительства Молдавии.

Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

Между тем полиция убрала палаточный городок простестующих у зданий парламента и администрации президента. Демонстранты, напуганные жесткими действиями правоохранителей, разбежались по соседним улицам. Бессрочная акция протеста в Кишиневе началась 18 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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