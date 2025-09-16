16 сентября, 14:15Политика
Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян
Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян. Среди них – Греция, Италия и Франция, которые традиционно являются популярными направлениями путешествий у российских граждан.
Для бюджета этих стран туризм также является важной составляющей. По этой причине число отказов в выдаче виз россиянам не возросло после введения санкций.
