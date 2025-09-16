Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:15

Политика

Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян

Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян

Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Центр" в ДНР

Несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на визы для россиян

Российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили проверять артистов алкотестером перед выступлением

Памфилова сообщила об участии 26 миллионов избирателей в ЕДГ-2025

Генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на выдачу виз

Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян. Среди них – Греция, Италия и Франция, которые традиционно являются популярными направлениями путешествий у российских граждан.

Для бюджета этих стран туризм также является важной составляющей. По этой причине число отказов в выдаче виз россиянам не возросло после введения санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика