Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян. Среди них – Греция, Италия и Франция, которые традиционно являются популярными направлениями путешествий у российских граждан.

Для бюджета этих стран туризм также является важной составляющей. По этой причине число отказов в выдаче виз россиянам не возросло после введения санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.