Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:45

Политика

Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Дональда Трампа

Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Дональда Трампа

Новости мира: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал военных для Украины

Новости регионов: в Японском море прошли боевые учения "Океан-2024"

Потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военных за сутки

Раненых при обстреле ВСУ в Белгороде доставили в больницу

Новости мира: в России вырастет утилизационный сбор для автомобилей

Новости мира: взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции

ВСУ потеряли более 13,4 тыс военных за все время боев в Курской области

Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Потери ВСУ составили более 13 тыс человек в Курской области

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили второе покушение. В этот раз стрельбу открыли во Флориде, когда политик выходил из своего гольф-клуба. Мужчина просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Подозреваемый скрылся, но позднее был задержан.

Власти США идентифицировали подозреваемого как Райана Уэсли Рута. Уже несколько лет он собирает пожертвования в пользу боевиков ВСУ и вербует наемников в их ряды.

Это уже второе покушение на кандидата в президенты США. Первое произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика