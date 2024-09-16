На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили второе покушение. В этот раз стрельбу открыли во Флориде, когда политик выходил из своего гольф-клуба. Мужчина просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Подозреваемый скрылся, но позднее был задержан.

Власти США идентифицировали подозреваемого как Райана Уэсли Рута. Уже несколько лет он собирает пожертвования в пользу боевиков ВСУ и вербует наемников в их ряды.

Это уже второе покушение на кандидата в президенты США. Первое произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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