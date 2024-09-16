Раненых при обстреле ВСУ в Белгороде доставили в больницу

Восемь человек пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ. Всех раненых уже доставили в больницу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. При этом одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате атаки также загорелся частный дом и были повреждены более 15 автомобилей. На данный момент пожар уже потушен. Кроме того, по информации из телеграм-каналов, один из местных жителей успел спастись от обстрела. Мужчина сел в машину за несколько секунд до удара по парковке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.