ВСУ потеряли более 13,4 тысячи военных за все время боев в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки бойцы ВС РФ сожгли 22 единицы бронетехники противника, в том числе три танка и четыре бронетранспортера.



Тем временем в Москве продолжается набор контрактников на прохождение военной службы. Тем, кто заключит контракт с МО РФ, выплаты за первый год службы превысят 5 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

