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16 сентября, 07:45

Политика

ВСУ потеряли более 13,4 тыс военных за все время боев в Курской области

ВСУ потеряли более 13,4 тыс военных за все время боев в Курской области

Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Потери ВСУ составили более 13 тыс человек в Курской области

Освобожденных из украинского плена военных доставили в Москву

Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву

Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 103 российских военных

Минобороны РФ опубликовало кадры с возвращенными из плена военными

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ВСУ потеряли на курском направлении около 300 человек за сутки

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ВСУ потеряли более 13,4 тысячи военных за все время боев в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки бойцы ВС РФ сожгли 22 единицы бронетехники противника, в том числе три танка и четыре бронетранспортера.

Тем временем в Москве продолжается набор контрактников на прохождение военной службы. Тем, кто заключит контракт с МО РФ, выплаты за первый год службы превысят 5 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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