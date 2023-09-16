Путешествие Ким Чен Ына по России продолжается. Бронепоезд корейского лидера остановился на станции Артем-Приморский. Там его встречал министр природных ресурсов России Александр Козлов, руководители региона и города, а также 40 учеников одной из местных школ. С перрона северокорейский лидер направился на аэродром Кневичи. Там его приветствовал Сергей Шойгу. Руководителю КНДР продемонстрировали образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России. Губернатор приморья Олег Кожемяко рассказал, что планирует обсудить с гостем программу обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.

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