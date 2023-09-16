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16 сентября, 09:15

Политика

ВС РФ отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

ВС РФ отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

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На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении. Также был поражен склад боеприпасов и командный пункт. Огонь велся фугасными снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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