ВС РФ отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении. Также был поражен склад боеприпасов и командный пункт. Огонь велся фугасными снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.