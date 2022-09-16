Упрощенный визовый режим со Швейцарией отменят для российских студентов и спортсменов

Упрощенный визовый режим со Швейцарией отменят для российских студентов, спортсменов и дальнобойщиков. Кроме того, стоимость визы выросла с 35 до 80 евро. А срок оформления документа увеличили до 15 дней. Ранее швейцарские власти заявили, что действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября.

А Финляндия не даст визы даже тем россиянам, у кого в этой стране есть недвижимость. Президент страны Саули Ниинисте заявил, что наличие собственности не должно быть основанием для выдачи "шенгена". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.