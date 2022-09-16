Военные РФ поразили 9 пунктов управления и 65 артиллерийских подразделений за сутки

Российские военные за сутки поразили 9 украинских пунктов управления и 65 артиллерийских подразделений. Подробности о том, что происходит в Донбассе и Украине, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.



Всего с 24 февраля уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.