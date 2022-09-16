Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном пострадали 135 человек

Жертвами обострения конфликта на границе с Азербайджаном с армянской стороны стали 135 человек, многие ранены. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, позиция Еревана остается прежней – азербайджанские военные должны покинуть суверенную территорию страны. Пашинян также сообщил, что пока власти не считают нужным вводить военное положение, добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны.

Обострение на границе двух государство началось в ночь на 13 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Как Армения, так и Азербайджан сообщают о потерях.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.